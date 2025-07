Chi comprerà TikTok? L’annuncio di Trump e il via libera non scontato cinese

In un clima di tensione internazionale, le parole di Mao Ming sulla posizione cinese verso TikTok risuonano come un deciso "no comment" alle recenti dichiarazioni di Trump. La questione dell'acquisto statunitense dell'app appartenente a ByteDance rappresenta solo la punta dell'iceberg di un confronto che mette in gioco interessi geopolitici e tecnologici. Ma cosa succederà davvero? L'attenzione globale rimane alta, perché questa vicenda potrebbe ridisegnare gli equilibri tra Oriente e Occidente.

“Su TikTok, la Cina ha dichiarato più volte la sua posizione di principio”. Poche parole, pronunciate ieri nella consueta conferenza stampa, da Mao Ming, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, che suonano come un “” alle ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump che avrebbe domenica ha annunciato di aver trovato un acquirente statunitense per l’app di proprietà della cinese ByteDance e che l’operazione potrebbe concludersi a breve con la benedizione del presidente Xi Jinping. Il presidente ha già firmato tre proroghe della legge “divest or ban” che prevede la piattaforma venga messa al bando se ByteDance non cederà le attività a una società che non sia cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Chi comprerà TikTok? L’annuncio di Trump e il via libera (non scontato) cinese

