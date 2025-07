Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito della serie sugli 883 al BCT Festival | Il nostro è un lavoro che comporta dei mesi se non degli anni in cui aspetti che un nuovo ruolo arrivi L’attesa va saputa gestire – Intervista

Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito, protagonisti della serie tv Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883, ospiti al BCT Festival di Benevento ci raccontano cosa per loro ha significato prendere parte a un progetto di successo che ha raccontato attraverso la storia di un duo musicale un vero stile di vita iconico che sono gli anno ’90. Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito al BCT Festival. Ludovica il tuo personaggio è l’unico non reale della serie, ma è una combinazione di diverse figure femminili che Max Pezzali ha incontrato nella sua vita. Visto che non avevi un riferimento reale a cui approcciarti, come ti sei approcciata al tuo personaggio? Come l’hai costruito? È stato un lavoro di gruppo con i registi, più loro che mio ovviamente, che mi hanno indirizzata e insieme abbiamo costruito questo personaggio dall’inizio alla fine ed è stato un lavoro che è durato fino all’ultimo giorno di set, perché tutti i giorni scoprivamo qualcosa di nuovo di Silvia, quindi è stato un lungo viaggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Elia Nuzzolo e Ludovica Barbarito della serie sugli 883 al BCT Festival: “Il nostro è un lavoro che comporta dei mesi, se non degli anni in cui aspetti che un nuovo ruolo arrivi. L’attesa va saputa gestire” – Intervista

