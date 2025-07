Auto si ribalta al casello | un incidente spettacolare senza gravi conseguenze

Un episodio spettacolare sulla Superstrada Pedemontana Veneta ha visto un'auto ribaltarsi al casello di Valle Agno, trasformando un normale pomeriggio in un momento di grande tensione. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi e i soccorsi sono intervenuti prontamente. Un incidente che ricorderemo come esempio di come la prudenza sia sempre fondamentale alla guida...

Nel pomeriggio di lunedì, un incidente impressionante ha catturato l'attenzione degli automobilisti sulla Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Treviso. Intorno alle 15:00, un'auto si è ribaltata improvvisamente all'altezza del casello di Valle Agno, trasformando una normale giornata di traffico in un evento ad alta tensione. L'auto si è capovolta, lasciando sbalorditi i passanti, alcuni dei quali hanno immediatamente allertato i soccorsi. Leggi anche: Contromano in autostrada, incidente spaventoso: tragedia in Italia, morti e feriti Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco di Arzignano hanno trovato il veicolo capovolto a pochi metri dall'ingresso del casello.

