Juventus pressing su Sancho | colpo da 25 milioni

La Juventus si lancia all’assalto di Jadon Sancho, il talento del Manchester United, in un'operazione da 25 milioni. Con l’obiettivo di rafforzare l’attacco per la stagione 2025 e il Mondiale per Club, i bianconeri stanno intensificando i contatti con i Red Devils. Un colpo potenzialmente decisivo che potrebbe cambiare le sorti della squadra. La trattativa è in pieno fermento: cosa riserverà il futuro?

Juventus, pressing su Sancho: il colpo da 25 milioni per Tudor La Juventus intensifica la caccia a Jadon Sancho, esterno offensivo del Manchester United, per rinforzare l'attacco in vista della stagione 2025 e del Mondiale per Club. Secondo TMW, i bianconeri hanno avviato contatti con i Red Devils, che chiedono

Juventus, Sancho il grande colpo: ma c’è una condizione imprescindibile per l’affare - La Juventus si prepara a stupire i propri tifosi con un colpo da urlo: Jadon Sancho, il grande obiettivo per la prossima stagione, potrebbe vestire la maglia bianconera.

