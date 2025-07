Vi fanno fermare così La nuova truffa dei ladri per rubare nella vostra auto

Attenzione automobilisti! È in atto la nuova truffa chiamata COS236, che sta mettendo a rischio la vostra sicurezza e i vostri beni. I ladri sfruttano distrazioni e inganni per fregarvi con stratagemmi sempre più sofisticati, come la “truffa della gomma bucata” recentemente registrata a Milano. Restare informati è l’unico modo per difendersi: ecco come riconoscere e prevenire questa insidiosa trappola.

In Italia, le truffe stradali continuano a mietere vittime, sfruttando l’inganno e la distrazione degli automobilisti. Una delle più insidiose è la cosiddetta “ truffa della gomma bucata “, recentemente tornata alla ribalta a Milano, dove una coppia di turisti è stata derubata di beni di lusso per un valore di decine di migliaia di euro. Il modus operandi è semplice: un malintenzionato segnala una gomma sgonfia, inducendo la vittima a fermarsi; mentre questa controlla la ruota, un complice ruba gli oggetti lasciati incustoditi nell’auto. Questo stratagemma non è isolato. A Curno, i ladri forano deliberatamente gli pneumatici delle auto parcheggiate, attendendo che il proprietario torni per poi distrarlo e derubarlo mentre cerca di sostituire la ruota. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: truffa - auto - fanno - fermare

Auto usate vendute con km 'truccati' a Cremona, truffa smascherata: come l'acquirente ha scoperto l'inganno - A Cremona, i Carabinieri di Robecco d’Oglio hanno svelato una truffa riguardante la vendita di auto usate con chilometraggi manomessi.

Ancora truffe della pietra: il trucco per far fermare l’auto e derubare i conducenti. Un vecchio inganno torna a colpire sulle strade italiane: allerta della Polizia stradale. Non si fermano le segnalazioni di automobilisti truffati con il vecchio trucco della “pietra lanci Vai su Facebook

Truffa dello specchietto sventata da carabiniere fuori servizio, 3 denunciati a Somma Vesuviana; Tre truffe sventate in poche ore. Finti automobilisti in difficoltà e bonifico bancario con il trucco; Suona insistentemente il clacson per far fermare un automobilista. Mi avete spaccato lo specchietto. Voglio 50 euro.

Il falso incidente e la cauzione di 14mila euro. Sventata truffa ad anziana di Catania - Sarebbe stata una questione di attimi e la truffa ad un’anziana 80enne di Catania sarebbe stata messa a segno. Come scrive newsicilia.it

Truffa dei falsi assicuratori di auto. Si fanno fare un bonifico da 800 euro per una polizza fantasma: denunciati - la Nazione - Vicino alla stazione ferroviaria hanno fermato due stranieri che avevano un atteggiamento un pò sospetto. Segnala lanazione.it