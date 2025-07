Migranti la lezione della premier di sinistra a Schlein e compagni

In un contesto europeo sempre più complesso, la recente lezione della premier di sinistra a Schlein e compagni evidenzia come la presidenza danese del Consiglio europeo si apre con una volontà decisa di stringere i controlli migratori, puntando a modificare le politiche d’asilo e accelerare i rimpatri. Un segnale forte che potrebbe ridefinire il volto dell’Europa in materia di immigrazione, con implicazioni che coinvolgono tutti i cittadini e le istituzioni.

La presidenza danese del Consiglio europeo inizia con il presupposto di imporre una stretta migratoria, modificando la politica d'asilo e agevolando i rimpatri rapidi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migranti, la lezione della premier di sinistra a Schlein e compagni

In questa notizia si parla di: migranti - lezione - premier - sinistra

Le priorità della sinistra italiana: il pride a Budapest e l’Ungheria fuori dall’Europa… Vai su Facebook

Migranti, la lezione della premier di sinistra a Schlein e compagni; Migranti in manette a sinistra; Migranti in Albania, i magistrati di Roma: tornino in Italia. La premier: “Giudici in aiuto della sinistra”. ….

Migranti, la lezione della premier di sinistra a Schlein e compagni - La presidenza danese del Consiglio europeo inizia con il presupposto di imporre una stretta migratoria, modificando la politica d'asilo e agevolando i rimpatri rapidi ... Come scrive ilgiornale.it

Migranti, la replica della Lega a Gori: “Non prendiamo lezioni dalla sinistra” - Fabrizio Sala, segretario provinciale del partito: "Quello che stiamo gestendo oggi è frutto delle pessime e arrendevoli politiche dei governi di sinistra negli ultimi 10 anni" ... Si legge su bergamonews.it