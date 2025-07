Nicola Savino torna in Rai con Freeze e con Rocìo Muñoz Morales

Nicola Savino torna in Rai con "Freeze", il nuovo comedy show che promette risate e sorprese! Insieme a Rocìo Muñoz Morales, il conduttore pronto a conquistare il pubblico di Rai 2 da settembre in prima serata. Un format innovativo, dove celebrity si sfidano in divertenti prove per dimostrare di essere i più freddi sotto pressione. La sfida è aperta: resterai a guardare o ti lascerai coinvolgere?

Freeze. Non ci riferiamo alla voce del Grande Fratello che ferma i concorrenti in attesa di una sorpresa, ma all’ ennesimo show comico pronto a sbarcare in televisione. Sarà Rai 2 la rete ad ospitare il programma che, da settembre in prima serata, sancirà il ritorno sulla TV pubblica di Nicola Savino che condurrà insieme a Rocìo Muñoz Morales. Freeze si presenta come un comedy show in cui “ per vincere, i protagonisti, tutte celebrity divise in squadre, non devono fare assolutamente niente! “. Non dubitiamo che possano riuscirci, visto il livello di certi vip prezzemolini in programmi del genere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it