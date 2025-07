Miniere riprende la caccia alle materie prime in Italia | approvati 14 progetti di esplorazione

L’Italia si prepara a riscoprire il suo patrimonio minerario, con 14 nuovi progetti di esplorazione approvati dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Tra Sardegna, Calabria e Piemonte, le miniere sono pronte a rinascere, portando opportunità economiche e sfide ambientali. Un passo importante che potrebbe rivoluzionare il settore estrattivo nazionale e aprire un nuovo capitolo di sviluppo sostenibile nel nostro Paese. Resta da vedere come questa rinascita mineraria influenzerà il futuro dell’Italia.

L’Italia riapre le miniere? Potrebbe succedere. Sono 14 i progetti di ricerca approvati in tutta Italia dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite): Funtana Raminosa in Sardegna, la Sila in Calabria e Finero in Piemonte sono solo alcune delle aree coinvolte nel Programma nazionale di esplorazione mineraria generale. L’obbiettivo è costruire un quadro aggiornato delle potenzialità minerarie nazionali, integrando le informazioni storiche con una nuova campagna di esplorazione, dopo oltre 30 anni dall’ultimo investimento pubblico nel settore. Le pregresse attività minerarie del Paese, però, hanno lasciato un’eredità di circa 150 milioni di metri cubi di scarti di lavorazione, stoccate in depositi spesso fatiscenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Miniere, riprende la caccia alle materie prime in Italia: approvati 14 progetti di esplorazione

In questa notizia si parla di: italia - miniere - approvati - progetti

“Via dal posto fisso in Italia. In Australia lavoro nelle miniere e ho una qualità di vita molto migliore” - Il sogno di una vita migliore lo ha portato dall’Italia all’Australia, lontano dalla routine del posto fisso per immergersi nelle sfide e nei sapori di un’avventura straordinaria.

Miniere, riprende la caccia alle materie prime in Italia: approvati 14 progetti di esplorazione; Miniere in Italia, parte il Programma Nazionale di Esplorazione; L’Italia riparte dalle miniere: approvato il piano nazionale per l’esplorazione di materie prime strategiche.

Parte il piano nazionale per le miniere: indagini in tutta Italia - Il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica ha approvato il programma per la riapertura e lo sfruttamento dei siti minerari: già previsti 14 progetti di esplorazione ... Secondo quattroruote.it

Parte il piano miniere: cento nuovi siti in Italia per estrarre litio, platino e terre rare - Il dossier Ispra identifica 14 progetti nazionali in tutto il Paese. Da repubblica.it