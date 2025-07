Bologna definitivo ergastolo a Bellini

La giustizia ha sancito il verdetto definitivo: Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, condannato all’ergastolo per il suo ruolo nella strage di Bologna del 1980. Questa decisione chiude un capitolo difficile della storia italiana, dopo anni di attesa e inchieste. La sentenza rappresenta un segno di responsabilità e di ricerca della verità, confermando che nessuno può sfuggire alla giustizia.

14.52 E' definitiva la condanna all'ergastolo per Paolo Bellini, ex esponente di Avanguardia Nazionale, accusato di concorso nella strage di Bologna, che il 2 agosto 1980 uccise 85 persone. I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno anche ribadito la condanna a 6 anni per l'ex capitano dei carabinieri Piergiorgio Segatel per depistaggio e a 4 anni per Domenico Catracchia, amministratore di alcuni condomini di via Gradoli a Roma, per false informazioni al pubblico ministero. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

