In vigore la legge Brambilla sugli animali | ora si rischia pure il carcere

Oggi entra in vigore la legge Brambilla, una rivoluzione nel modo in cui il nostro Paese tutela gli animali. Per oltre vent’anni, la normativa è cambiata, ma ora finalmente gli animali sono riconosciuti come soggetti giuridici e esseri senzienti, con pene più severe e sanzioni più forti per chi li maltratta. Questa legge segna un passo importante verso una società più etica e rispettosa, dove chiunque rischia il carcere per crudeltà e abusi.

"Oggi entra in vigore la legge Brambilla, una riforma storica che questo Paese attendeva da più di venti anni. Finalmente gli animali diventano soggetto giuridico, tutelato dalla legge in via diretta. Si ribalta la prospettiva che fino ad ora aveva regnato in tema di norme, gli animali vengono considerati esseri senzienti, diventano soggetti tutelati da una legge che finalmente rende loro giustizia, inasprendo tutte le pene ai danni di chi commette reati nei loro confronti". Ha parlato così Michela Vittoria Brambilla, deputata Noi Moderati, presidente di Leidaa e dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli Animali e la Tutela dell'Ambiente, a margine di un'iniziativa alla Camera sulla legge a sua prima firma per la tutela degli animali, che entra in vigore oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In vigore la legge Brambilla sugli animali: ora si rischia pure il carcere

