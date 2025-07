Avatar | l’ultimo dominatore dell’aria ritorna a Ba Sing Se con il libro City of Echoes

Avatar: The Last Airbender continua a sorprendere i fan con nuove avventure e approfondimenti. Il prossimo romanzo, City of Echoes, promette di immergere i lettori nei segreti nascosti di Ba Sing Se, ampliando il mondo conosciuto e svelando storie inesplorate. Con un debutto previsto per luglio 2025, questa saga rappresenta un’opportunità imperdibile per rivivere l’epico universo di Avatar sotto una luce ancora più affascinante e coinvolgente.

Il mondo di Avatar: The Last Airbender continua ad espandersi con nuove opere che approfondiscono le storie dei personaggi e gli eventi collaterali alla serie originale. Tra queste, si distingue il romanzo City of Echoes, primo volume della nuova saga Avatar Legends, previsto per il debutto a luglio 2025. Questo libro promette di offrire ai lettori un'immersione piĂą profonda nel contesto di Ba Sing Se, esplorando aspetti meno noti della cittĂ e dei protagonisti secondari. approfondimento sulla trama e ambientazione di city of echoes. City of Echoes ripercorre le vicende di Jin, una giovane rifugiata che giĂ era apparsa nella serie originale in un episodio dedicato alle "Tales of Ba Sing Se".

