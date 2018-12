Harry e Meghan sfidano la cartolina di Natale di Kate e William con un romantico scatto

huffingtonpost

: RT @DilaComments: Foto de Natal do Harry e Meghan - dtudoumpouco : RT @DilaComments: Foto de Natal do Harry e Meghan - DilaComments : Foto de Natal do Harry e Meghan - CretellaRoberta : Sfida su foto Natale fra William e Harry: Will e Kate fanno auguri coi figli. Più romantici Harry e Meghan… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) La competizione mediatica fra duchi di Cambridge e duchi di Sussex si consuma a colpa di fotografie ufficiali per le feste natalizie. I figli del principe Carlo e di Lady Diana hanno reso pubblici oggi i ritratti che adorneranno i rispettivi biglietti d'auguri:immortalati con i tre figli in un'atmosfera familiare;raffigurati di schiena, romanticamente abbracciati."Il biglietto natalizio diè migliore di quello di Will e?', titola oggi maliziosamente Sky News gettando benzina sul fuoco dei presunti dissapori fra le due coppie e soprattutto fra le due cognate.The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May. The photograph, which features on Their Royal Highnesses' Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. ...