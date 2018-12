Ecco la vera natura dell' Ue | un sistema neo-feudale | di Giuseppe PALMA

Annuncio per l’Italia su LG V40 ThinQ : Ecco quando arriverà : Rientrerà di sicuro anche l'Italia tra i Paesi predisposti per la commercializzazione di LG V40 ThinQ, il top di gamma del colosso coreano che fino a questo momento non ha ancora messo piede in Europa (con il dispiacere di quanti si dimostrarono ad esso interessati in sede di presentazione, specie per la presenza simultanea di un set di 5 fotocamera, di cui 3 posteriori e 2 frontali). In questo precedente articolo vi avevamo già comunicato ...

Chi l'ha visto? - Federica Sciarelli massacra in diretta tv Sfera Ebbasta : 'Ecco chi è veramente' : Anche Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? , mercoledì 13 dicembre, si è occupata della tragedia di Corinaldo. Dopo aver dato voce ai genitori dei ragazzi minorenni che erano presenti nel locale in ...

“Michael Schumacher non è in coma”. La triste notizia sull’ex pilota. Ecco la sua vera (e preoccupante) condizione clinica : Lo abbiamo amato e seguito, poi di lui, dopo l’incidente, si è sempre saputo ben poco. Parliamo di Michael Schumacher e del suo tragico stato dopo una brutta caduta sugli sci. La moglie Corinna ha sempre evitato qualsiasi particolare, ogni tipo di dettaglio e soprattutto nessuna foto. Non c’è neanche un’immagine del campione di Formula 1 dopo quel tragico del 29 dicembre 2013. Ora però qualche piccolo dettaglio sembra fuoriuscire dalla ...

Rimprovera 5 ragazzi stesi sui sedili di un treno LEcco-Milano e viene aggredito a calci e pugni : aggredito a calci, colpito al volto a pugni e insultato, solo perché ha chiesto a un gruppo di cinque giovani di non restare sdraiati sui sedili del treno, occupando cinque file di posti, quando i passeggeri accalcati erano tutti costretti a stare in piedi. E' quanto accaduto ad un 55 enne brianzolo, picchiato selvaggiamente su un treno regionale Lecco-Milano Porta Garibaldi sotto gli occhi della moglie, venerdì mattina.A ...

La terra è piatta - ma non troppo! Ecco le divertenti immagini che fanno del terrapiattismo una vera barzelletta : 1/12 ...

Carige e Creval - Ecco come si muoveranno i francesi di Crédit Agricole : Tutti i piani e gli obiettivi dei francesi di Crédit Agricole in Italia, su Carige e Creval , Credito Valtellinese, Lo spread e le tensioni Italia-Ue non preoccupano Crédit Agricole. CHE COSA DICE ...

Ecco chi fa la vera differenza : Cristiano Ronald o, in questo momento, è il migliore del mondo e lo dimostra con puntigliosa regolarità ogni volta che scende in campo. Per esempio, impegnandosi contro la Spal come fosse una ...

Ecco la vera storia del Black Friday : Black Friday in un negozio di elettronica a Madrid, 2015 (foto: Denis Doyle/Getty Images) Il Black Friday è il giorno dopo la Festa del Ringraziamento (Thanksgiving in originale) e fino a non molti anni fa ne sentivamo parlare soprattutto come curiosità dagli States. Il Black Friday, infatti, segna tradizionalmente l’inizio del periodo di shopping natalizio e i rivenditori sono disposti a offrire promozioni uniche. Molti negozi organizzano ...

Thanksgiving Day 2018 - Ecco la vera storia del “Giorno del Ringraziamento” : Oggi negli USA si festeggia il Giorno del Ringraziamento, una tra le feste più attese e celebrate negli USA e in Canada. Molti conoscono la storia in cui accoglienti indigeni, come il famoso Squanto, incontrarono gentili pellegrini europei e consumarono la cena insieme per rendere grazie. In realtà, la vera storia è un bel po’ più complicata. “Questa è una storia che è stata dimenticata perché le persone si sentono molto più a loro agio con la ...

Marotta-Inter - ci siamo : Ecco quando arriverà l’ufficialità : Marotta-Inter, un matrimonio destinato a diventare ufficiale nel giro di pochissimo tempo. L’ex direttore generale della Juventus, di ritorno dal viaggio in Cina, ai microfoni di Matteo Barzaghi, giornalista di SkySport, ha ammesso la “positività” del viaggio, senza però rilasciare nessun altro tipo di dichiarazione. La sensazione è che l’affare possa decollare nel giro di […] L'articolo Marotta-Inter, ci siamo: ...

Il mistero di Sex and the City 3 svelato - Ecco perché il film non arriverà : Se Sex and the City 3 non si farà mai è per questo motivo: la sceneggiatura del terzo film prevedeva che Mr Big, Chris Noth , sarebbe morto subito, poco dopo l'inizio della narrazione. Molto ...

MotoGp – Test Valencia - Yamaha al lavoro sul motore : Ecco cosa proveranno in pista Rossi e Vinales : Maio Meregalli ed il lavoro che Rossi e Vinales effettuano oggi in pista nella prima giornata dei Test di Valencia E’ iniziata la prima giornata dei Test di Valencia: tra novità da provare, nuovi piloti in arrivo dalle categorie minori ed altri che hanno deciso di cambiare team, i campioni della MotoGp sono di nuovo in pista sul circuito Ricardo Tormo per due importantissime giornate che danno ufficialmente il via al 2019. Occhi ...

Spyro : Reignited Trilogy arriverà su Nintendo Switch? Ecco la risposta di Activision : I lettori con buona memoria potrebbero ricordare che Spyro: Reignited Trilogy sembrava in arrivo anche su Nintendo Switch: nel mese di luglio di quest'anno infatti, cominciarono a circolare voci sulle presunte versioni per l'ibrida e per PC e Nintendo stessa aveva persino elencato "Spyro the Dragon Remastered".L'affascinante compilation arriva su PlayStation 4 e Xbox One oggi e Nintendolife ha chiesto ad Activision di far luce sulla versione ...

Casalino non stava recitando : Ecco la vera storia del video in cui “offende i bimbi down” : Il video della discordia in cui si sente Rocco Casalino offendere i bambini down risale al 2004 ed è tratto dal girato integrale di una lezione di giornalismo che Casalino tenne al Centro Teatro Attivo di Milano nell'ambito di un corso organizzato dalla Provincia di Milano organizzato dal giornalista Mediaset Enrico Fedocci. .Continua a leggere