PD Municipio VII | no a spostamento Terminal bus ad Anagnina

Zannola-Battaglia : bene passo indietro Municipio VII su Tibus Anagnina : Roma – “bene ha fatto il Municipio VII ad esprimere contrarieta’ all’unanimita’ relativamente all’ipotesi dello spostamento della stazione Tibus da Tiburtina al Terminal Anagnina. Dopo il dietrofront del M5S in Assemblea capitolina, anche la maggioranza 5Stelle del Municipio VII ci ripensa e sposa la linea del Partito Democratico. Progetti non condivisi e poco trasparenti sono inaccettabili, soprattutto per un ...

Roma : domenica 16 si dibatterà su tema rifiuti in Municipio VIII : Roma – All’indomani dell’incendio all’impianto di trattamento meccanico-biologico di via Salaria a Roma, l’VIII Municipio promuove un’assemblea cittadina sul tema dei rifiuti. L’incontro si terra’ domenica 16 dicembre alle ore 10 a Casale Ceribelli, in via Pico della Mirandola 36. Partecipera’ all’assemblea il presidente dell’VIII Municipio Amedeo Ciaccheri. Al centro del ...

Roma. I Nidi e le scuole dell’Infanzia del Municipio VII si aprono alla Città : Martedì 27 novembre alle 15 apre, con l’inaugurazione a cura dell’Assessorato Scuola del Municipio, la mostra Da Zero a Sei

Roma - nel solo VII Municipio accertati altri trenta abusi edilizi dei Casamonica. Ma sono finiti i fondi per gli abbattimenti : Un “duro colpo” o una “goccia nel mare”? Questione di prospettive. Perché se la definizione di “giornata storica”, coniata da Virginia Raggi per il blitz alle villette della famiglia Casamonica al Quadraro, ha ragione di essere in relazione agli oltre 2 decenni di ordinanze di demolizione mai andate a segno, si può dire che l’impero del clan sinti capitolino è stato solo intaccato. A tutt’oggi, infatti, ci sono circa 30 abusi edilizi accertati a ...