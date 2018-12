L’ecotassa sulle auto è un’imposta virtuosa Ma i media fanno fatica a dirlo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Chi ha concepito l’emendamento sulmobilistica ha osato l’inosabile, in un Paese tremendamente conservatore come il nostro, dove la mobilità è ancor oggi considerata una virtù nazionale e non un problema ambientale: l’ostilità nei confronti dei provvedimenti contro l’inquinamento provocato dal traffico ha sempre scatenato proteste e spesso messo in crisi le giunte che li adottavano. Infatti siamo il Paese europeo con il più basso numero di vetture elettriche, quelle per le quali sarebbe previsto un incentivo di 6mila euro: rappresentano solo una quota dello 0,3%, quest’anno da gennaio a novembre ne sono state vendute appena 4630.Seimila euro, l’incentivo massimo pensato e proposto per le vetture elettriche, non costituisce un sanguinoso esborso per le casse esauste dello Stato, ma è di grande suggestione per gli ambientalisti, per coloro che nelle città come Milano ...