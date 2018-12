Deficit giù al 2 | 04% | Conte cede all’Ue | adesso l’intesa è più vicina

Manovra - Pierre Moscovici : “Deficit al 2 - 04% è nella giusta direzione - ma non ci siamo ancora” : Il commissario agli affari economici e monetari Pierre Moscovici ha commentato la proposta del governo italiano di portare il deficit italiano dal 2,4 al 2,04%: "Non è ancora sufficiente". In un'audizione al Senato francese ha spiegato che si tratta di "un passo nella giusta direzione, ma tuttavia non ci siamo ancora, ci sono altri passi da fare, forse da entrambe le parti".Continua a leggere

"Aspettiamo a giudicare". Bruxelles va cauta sul Deficit di Macron. Ma con l'Italia non esitò un giorno : "Si illudono - pagheranno i cittadini" : Nei corridoi di Bruxelles regna un'ambigua cautela sui conti pubblici francesi. L'impatto dei provvedimenti annunciati dal presidente Emmanuel Macron per placare la rabbia dei Gilet gialli non ha impiegato molto tempo ad assumere sostanza. Il presidente dell'Assemblea Nazionale Richard Ferrand ha preannunciato che il deficit/Pil andrà oltre il 3% l'anno prossimo ma tornerà al di sotto nel 2020. Ma è stato il ministro per i ...

Atac - i giudici : «Indagini patrimoniali sui manager causa del Deficit» : manager irresponsabili e assessori latitanti hanno prodotto, assieme, il gran disastro Atac, quantificato in un miliardo e trecento milioni di debiti. Ora, però, andando a ritroso nei consigli di ...

Tria - è Grande Depressione - Deficit giusto : Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Giornata del Risparmio, sottolineando anche che lo spread "non è giustificato" se si guarda ai fondamentali dell'economia italiana. ...

La Lega non vuole guerre con Bruxelles. Deficit giù e salta quota 100? : E negli uffici del ministero dell'Economia si lavora ad aggiustamenti che possano rendere meno duro il giudizio di Bruxelles sul Documento programmatico di bilancio, quindi ridare fiato ai titoli di ...