Creare email temporanea | i migliori servizi

Creare email temporanea : Quando inserisci il tuo indirizzo Email per registrarti su un sito web, non ti stai solo aprendo a possibili fastidiose Email pubblicitarie e di spam (nonostante l’introduzione della GDPR), ma stai anche consegnando una parte essenziale delle tue informazioni personali a terzi. Se il sito in questione dovesse subire una violazione della sicurezza, essere quindi bucato, il tuo indirizzo Email potrebbe cadere nelle mani di hacker ...

Come Creare un backup delle email online : Oggi praticamente tutte le caselle di posta custodiscono le email in cloud, nello spazio riservato dal fornitore del servizio ad ogni suo cliente, questo rende estremamente remota la possibilità di perdere email importanti. Ma se volessi comunque fare un backup delle email e custodirle in un posto separato, così da poterle ripristinare all’occorrenza? In questa […] Come creare un backup delle email online

Come Creare un backup delle email online : Oggi praticamente tutte le caselle di posta custodiscono le email in cloud, nello spazio riservato dal fornitore del servizio ad ogni suo cliente, questo rende estremamente remota la possibilità di perdere email importanti. Ma se volessi comunque fare un backup delle email e custodirle in un posto separato, così da poterle ripristinare all’occorrenza? In questa […] Come creare un backup delle email online