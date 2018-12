Cosa ci ricordano i terroristi quando colpiscono i simboli della libertà

Le pietre d’inciampo rimosse ci ricordano Cosa sono stati capaci di fare gli italiani : cosa ci dicono, i buchi lasciati nel selciato dalle venti “pietre d’inciampo” divelte a Roma nella notte tra il 9 e il 10 dicembre, poste per volere della grande testimone e sopravvissuta alla Shoah Giulia Spizzichino proprio in quella via Madonna dei Monti dove aveva vissuto la famiglia Di Consiglio, cancellata durante il rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre 1943 e la retata del 21 marzo 1944? cosa non doveva essere visto, cosa accusava ...