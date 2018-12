Armando Spataro va in pensione | sul Fatto quotidiano l' ultimo vergognoso saluto | ' Dalle

Giustizia - Armando Spataro va in pensione : ANSA, - TORINO, 12 DIC - "Credo di aver dato alla Giustizia quello che ero capace di dare. E' un bilancio che giudico abbastanza positivo. Anche se porto indelebile in me il ricordo delle tragedie che ...

Chi è Armando Spataro - il pm che ha bacchettato Salvini : Armando Spataro , che ieri ha rimproverato Matteo Salvini per un tweet che annunciava un blitz contro la mafia nigeriana a operazione ancora in corso, è da 43 anni in magistratura ed è uno dei massimi ...

Matteo Salvini replica ad Armando Spataro : “Se è stanco vada in pensione - basta parole a sproposito” : Scontro tra Matteo Salvini e Armando Spataro, procuratore capo di Torino. Il ministro dell'Interno replica alle dichiarazioni di Spataro: "basta parole a sproposito. Inaccettabile dire che il ministro dell'Interno possa danneggiare indagini e compromettere arresti. Se il Procuratore capo a Torino è stanco, si ritiri dal lavoro: a Spataro auguro un futuro serenissimo da pensionato".Continua a leggere