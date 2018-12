Agri-food | Programma PRIMA annuncia vincitori primi bandi 2018

Food Sustainability Index 2018 : Francia in cima al mondo per il “cibo buono” - Italia bene nell’Agricoltura sostenibile - Ruanda un esempio per i paesi in via di sviluppo : Ancora una volta, la Francia si riconferma il Paese più virtuoso al mondo. A decretarlo è la terza edizione del Food Sustainability Index (FSI) l’indice che analizza le performance di 67 paesi in base alla sostenibilità del loro sistema alimentare e al reddito. I paesi presi in esame dall’Index rappresentano oltre il 90% del PIL globale e i 4/5 della popolazione mondiale. Il Food Sustainability Index è stato sviluppato dal Barilla Center for ...

La sfida dell'Agrifood italiano si gioca sui mercati esteri : Roma, 14 nov., askanews, - L'agrifood italiano è e sarà sempre più richiesto nel mondo, ma in un quadro in cui i consumi interni sono in diminuzione e continueranno e diminuire, è fondamentale '...

Agricultura e diritto al cibo - verso la Food Policy di Bergamo : Per tutta la domenica pomeriggio al Quadriportico si terranno gli spettacoli "Folklore per la vita" con esibizioni e danze di gruppi folcloristici per grandi e piccini, con possibilità di fare una ...