Strasburgo | caccia a Cherif I tabloid | «È fuggito in Germania» Fermati i familiari

Attentato Strasburgo - la diretta. Tre morti - è caccia all’uomo : si cerca 29enne radicalizzato. Killer è fuggito in taxi : Tutta la Francia è mobilitata per cercare Cherif C., il 29enne sospetto Attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni, la cui moglie risulta tra i feriti. Nella sparatoria è rimasto coinvolto anche un giornalista italiano, ricoverato tra i ...

Strasburgo - attentato al mercatino di Natale : 3 morti. Caccia all’uomo - si cerca 29enne radicalizzato : “Killer è fuggito in taxi” : Tutta la Francia è mobilitata per cercare l’attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha parlato di “Francia in emergenza ...

Strasburgo - attentato al mercatino di Natale : 3 morti. È caccia all’attentatore fuggito in taxi : era già stato condannato 20 volte : Tutta la Francia è mobilitata per cercare l’attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. Tra le vittime c’è anche un giornalista italiano, oltre ad un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha parlato di ...

