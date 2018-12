FS | l' alta velocità compie dieci anni

Il dossier alta velocità divide Lega-M5s - ma riavvicina Salvini agli imprenditori : L'incontro al Viminale dopo le manifestazioni No Tav di Torino e quella della Lega a Roma. Il ministro dell'Interno ribadisce: sono favorevole all'alta velocità -

alta velocità - linee sovraccariche : arriva in ritardo il 44% dei treni : In quattro anni cresciuti da 271 a 352 i treni Frecce e Italo giornalieri (+30%): strozzature principali nelle stazioni di Milano, Roma e Firenze e sulla Direttissima Roma-Firenze dove pesano anche convogli regionali e cantieri...

No Tav - in piazza a Torino contro l'alta Velocità. Appendino : "Da sempre contraria all'opera" : Nella giornata di ieri, sabato 8 dicembre, il popolo No Tav è sceso in piazza a Torino per ribadire la totale contrarietà alla nuova ferrovia con un appello al M5s, come partito di governo, di "esser ...

Fs - boom di prenotazioni per l'alta velocità : il primo Frecciarossa Mille da Venezia 'atterra' all'aeroporto di Fiumicino : Atterra alla stazione ferroviaria nell'aeroporto Leonardo da Vinci il primo Frecciarossa 1000 che collega Venezia con lo scalo romano. E' arrivato stamattina alle 9.48, con quattro minuti di anticipo ...

No Tav - folla a Torino per la manifestazione contro l'alta Velocità : 'Siamo in 100 mila ve ne rendete conto?'. Così Alberto Perino, storico leader del movimento No Tav dal palco di piazza Castello a Torino dove si è riunuito tutto il corteo No Tav.

Marcia No Tav - 70mila attivisti in piazza a Torino contro l'alta velocità : "Qui non c'è la 'ndrangheta", aggiungono i manifestanti calcando il leitmotiv di Salvini per la sua manifestazione a piazza del Popolo e in riferimento all'inchiesta del procuratore di Reggio Calabria ...

Una marea in piazza per ribadire il no all’alta velocità Torino-Lione : Controlli discreti alle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, per chi è arrivato in treno, e ai caselli di Trofarello e Rondissone per i pullman partiti da mezza Italia. La giornata della grande manifestazione No Tav, che a Torino si è data appuntamento per le 14 di oggi in piazza Statuto, è iniziata così, con le bandiere del Movimento che sventol...

Corea del Sud : deraglia treno ad alta velocità - 14 feriti : deragliato in Corea del Sud un treno ad alta velocità, con 198 passeggeri a bordo: 14 persone sono rimaste lievemente ferite nell’incidente, che si è verificato poco dopo la partenza dalla città di Gangneung. Dieci vagoni sono usciti dai binari. L'articolo Corea del Sud: deraglia treno ad alta velocità, 14 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Il No si mette in marcia a Torino "Contro l'alta velocità saremo cinquantamila" : Dispositivi di sicurezza 'ordinari', nessuna misura eccezionale. Sono queste le linee fissate dal questore di Torino, Francesco Messina in vista del corteo No Tav, che attraverserà un tratto del ...

Gruppo FS : in vendita il lotto C1 della stazione Tiburtina. Insieme a Roma Capitale - verso uno sviluppo ad alta velocità : Si è svolto oggi, nella lounge FS all'ultimo piano della stazione Tiburtina, il "Roadshow" organizzato dal Gruppo FS , Ferrovie dello Stato, per lanciare la gara , curata da FS Sistemi Urbani per ...