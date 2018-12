Frosinone | lavoro fisico e tattico | a parte Krajnc

Napoli-Frosinone 4-0 - pagelle / Un capolavoro di fantasia al potere : MERET. È l’lmmacolata dei “finalmente”. E cominciamo, Ilaria cara, dal terzo pipelet col pigiama arancione sceso in campo in questa stagione. Il più atteso e il più giovane, di nome Meret. Il suo esordio azzurro è rilassante, non fosse per quel pallonetto di Maiello o per l’incomprensione con Luperto. Il voto alto è di benvenuto: finalmente Meret – 7 La sua prima e unica parata arriva dopo quasi trenta minuti di inattività e mesi in cui lo ...

Serie A Frosinone - lavoro con lo staff medico per Molinaro : Frosinone - Il Frosinone è sceso in campo questo pomeriggio per preparare la sfida di venerdì sera contro la Fiorentina . Guidati da Longo , i ciociari hanno svolto il riscaldamento, una Serie di ...