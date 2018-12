Windows 10 Mobile Feature 2 | disponibile la build 15254 544

WhatsApp torna ad aggiornarsi su Windows 10 Mobile : Dopo un po’ di pausa, WhatsApp è tornato nuovamente ad aggiornarsi su Windows 10 Mobile arrivando alla versione 2.18.206. Novità Nei gruppi, è adesso possibile rispondere privatamente ad un messaggio rendendolo visibile soltanto al mittente e al destinatario escludendo la restante parte dei partecipanti. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download WhatsApp (Gratis, Windows Store) ?

Microsoft To-Do si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per informarvi che Microsoft To-Do si è di recente aggiornato alla versione 1.44.13242.0 per Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Attività in ritardo – Adesso è possibile trovare le attività in ritardo nella lista Pianificato. Nascondi le sezioni – Aggiunta la possibilità di nascondere le sezioni nella lista Pianificato. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Microsoft To-Do (Gratis, Windows Store) ...

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.541 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.541. Changelog Provides protections against an additional subclass of speculative execution side-channel vulnerability known as Speculative Store Bypass (CVE-2018-3639) for AMD-based computers. These protections aren’t enabled by default. For Windows client (IT pro) guidance, follow the ...

Unigram si aggiorna per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Gli sviluppatori di Unigram, il client UWP di Telegram più apprezzato del Microsoft Store, hanno rilasciato un nuovo aggiornamento numerato 2.4.2031 per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Aggiunta la possibilità di editare le immagini durante la modifica dei messaggi. Ridisegnata la UI dei profili. https://www.surface-phone.it/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-10_21-45-12.mp4 Link al download Unigram - A Telegram ...

Twitter PWA : nuovo update lato server per Windows 10 e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi che la Progressive Web App di Twitter si è appena aggiornata lato server per tutti gli utenti Windows 10 e Windows 10 Mobile. Novità Aggiunta la possibilità di taggare fino a 10 persone in un Tweet con foto. Apportati alcuni miglioramenti alle performance in background. Risolti alcuni problemi inerenti all’interfaccia grafica. Implementata tutta una serie di miglioramenti all’esperienza utente durante ...

WhatsApp : in arrivo gli sticker su Android - iOS …e Windows Mobile! : Dopo l’annuncio di Febbraio, finalmente gli sticker sono in fase di rilascio su Android, iOS e soprattutto Windows 10 Mobile! Grazie ai soliti colleghi di WAbetainfo, veniamo a conoscenza che l’aggiornamento è in fase di rilascio sui dispositivi Android e iOS e sarà successivamente supportato anche dagli “abbandonati” utenti Windows Mobile. Attenzione: Per i possessori di smartphone Android o iOS, sarà necessario un ...

Windows 10 Mobile : Microsoft estende il supporto di Anniversary Update [AGG.1 Anzi no] : [Aggiornamento1 16/10/2018] Sfortunatamente sembra che l’annuncio di ieri sia stato un semplice quanto banalissimo errore. Il supporto per Windows 10 Mobile in versione Anniversary Update è quindi cessato il 9 ottobre del 2018. Articolo originale, Microsoft avrebbe dovuto dismettere la versione 1607 di Windows 10 Mobile, conosciuta con il nome di Anniversary Update e rilasciata durante il mese di agosto del 2016, alcuni giorni ...

Windows 10 Mobile : Microsoft estende il supporto di Anniversary Update : La versione 1607 di Windows 10 Mobile conosciuta con il nome di Anniversary Update e rilasciata durante il mese di agosto del 2016 era inizialmente destinata ad essere dismessa alcuni giorni fa. Ciò di fatto non è avvenuto per il semplice motivo che Microsoft ha deciso inaspettatamente di estendere per la seconda volta di seguito il supporto per tale versione fino ad addirittura il 9 ottobre del 2019. Gli utenti che quindi hanno installato sul ...

Telegram Messenger si aggiorna per Windows Phone e Windows 10 Mobile : Breve comunicato per segnalarvi il rilascio su Windows Phone e Windows 10 Mobile di un nuovo aggiornamento numerato 3.4 per l’app di Telegram Messenger. Changelog ufficiale Barra con la qualità della connessione nelle chiamate. Nuova e migliorata libreria voip per le chiamate. Fix di bug e miglioramenti in generale. Link al download Telegram Messenger (Gratis, Windows Store) ?

Windows 10 Mobile Feature 2 : disponibile la build 15254.538 : Microsoft ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento cumulativo per tutti gli utenti Windows 10 Mobile Feature 2: ci riferiamo alla build 15254.538. Changelog Security updates to Internet Explorer, Windows Media Player, Microsoft Graphics Component, Microsoft Edge, Windows Kernel, Windows Storage and Filesystems, and Microsoft Scripting Engine. Downlaod Per installare subito la nuova build, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Sistema ...