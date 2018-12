Aspettiamo a giudicare Bruxelles va cauta sul deficit di Macron Ma con

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) Nei corridoi diregna un'ambigua cautela sui conti pubblici francesi. L'impatto dei provvedimenti annunciati dal presidente Emmanuelper placare la rabbia dei Gilet gialli non ha impiegato molto tempo ad assumere sostanza. Il presidente dell'Assemblea Nazionale Richard Ferrand ha preannunciato che il/Pil andrà oltre il 3% l'anno prossimo ma tornerà al di sotto nel 2020. Ma è stato il ministro per i Conti pubblici Gèrald Darmanin a dare i numeri precisi: in totale si sfora di altri 10 miliardi, di cui 4 per l'abolizione dalla tassa sui carburanti e sei miliardi per i provvedimenti annunciati lunedì sera da. Tradotto: ildi Parigi "arriverà al 3,4%" del Pil nel 2019. Non si parla quindi di una deviazione dal percorso di aggiustamento previsto dalle norme Ue ma dell' infrazione di una regola-pilastro del ...