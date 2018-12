Google vuole ridurre le differenze di genere presenti in Google Traduttore

Google vuole rispettare le leggi russe - : La società Google ha espresso la volontà di rispettare le leggi russe, ha dichiarato a Sputnik a margine di un incontro con i rappresentanti della compagnia Vadim Subbotin, vice direttore dell'...

Google vuole ridisegnare il menu di condivisione di Android : Dave Burke su Twitter ha reso noto che per Google la risoluzione del problema della lentezza del menu di condivisione di Android è una priorità L'articolo Google vuole ridisegnare il menu di condivisione di Android proviene da TuttoAndroid.

Lavorare sul web - Google cambia ancora le regole e vuole contenuti di altissimo valore : Il lavoro si sta rapidamente trasformando in infolavoro. Tutte le categorie professionali oggi infatti usano le informazioni per comunicare e Lavorare. Ma Internet è una bestia che cambia pelle continuamente. Ciò che era valido ieri, può non valere domani. Qual è il trend per il 2019? Cosa bisogna assolutamente sapere per creare e gestire in modo sicuro un infolavoro? Nei miei corsi di ipnosi digitale insegno che Internet cattura l’attenzione ...

La Germania vuole una 'tassa minima' sui guadagni di Google e le altre big : Reuters riferisce che la Germania starebbe valutando questa soluzione insieme alla Francia, assicurando che i due principali attori della politica economica europea siano già d'accordo su questa ...

Google vuole andare in Cina. Ma è un regime! Pazienza : Roma. Il ceo di Google, Sundar Pichai, ha parlato per la prima volta in pubblico di Dragonfly – il progetto segreto per esportare in Cina una versione censurata del motore di ricerca che ha generato enormi polemiche nelle ultime settimane – e il suo messaggio è stato: bando alle incertezze e ai dile

Google Plus chiude : 500.000 account esposti - Google non vuole ingerenze : Google come Facebook, nasconde la violazione dei dati dell’utente di Google Plus, in parte a causa del timore che ciò comportasse un controllo regolamentare e causasse danni alla reputazione, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. Come parte della sua risposta all’incidente, lunedì l’unità di Alphabet Inc. ha annunciato un ampio set di misure sulla privacy dei dati che includono la disattivazione permanente di tutte ...

Con Project Strobe Google vuole limitare l’accesso ai dati da parte delle app di terze parti : Per risolvere i problemi di privacy legati all'accesso ai dati da parte di app di terze parti, Google lancia Project Strobe, in concomitanza con la rivelazione di alcuni problemi legati a Google+. L'articolo Con Project Strobe Google vuole limitare l’accesso ai dati da parte delle app di terze parti proviene da TuttoAndroid.

Strade riscaldate - edifici impermeabili e marciapiedi illuminati grazie ai dati meteo : ecco come Google vuole trasformare il cuore di Toronto nella città-modello della tecnologia del futuro : Strade riscaldate che scioglieranno il ghiaccio e la neve al contatto. Sensori che controlleranno il traffico e proteggeranno i pedoni. Navette a guida automatica che trasporteranno le persone alle loro abitazioni. È questo, per sommi capi, il progetto con cui Alphabet, società madre di Google, intende trasformare una parte degradata del lungomare di Toronto in quella che potrebbe essere la comunità più controllata della storia per “ridefinire ...