Harley-Davidson | conti oltre attese nel terzo trimestre

Harley-Davidson apre un centro di ricerca nella Silicon Valley - : Con questo piano di crescita la Motor Company punta ad allargare la community grazie a 'nuovi prodotti, un accesso più ampio ed articolato al mondo Harley e una rete di vendita con nuovi ...

Jeep e Harley-Davidson alla 21° European Bike Week : Per il quinto anno consecutivo, Jeep sarà fra i title sponsor della European Bike Week, il più grande evento motociclistico europeo che raduna gli appassionati Harley-Davidson. L’evento si terrà nella straordinaria cornice del Lago Faak sulla Alpi austriache dal 4 al 9 settembre. Giunto alla 21° edizione, l’evento proporrà un’atmosfera festosa, con gruppi musicali famosi […] L'articolo Jeep e Harley-Davidson alla 21° ...

Jeep con Harley Davidson per l'European Bike Week dal 4 al 9 settembre sulle Alpi austriache : TORINO - La contaminazione tra mondo delle due e delle quattro ruote non è così scontata come potrebbe apparire. Sì, è vero, ci sono di mezzo ruote e motori, viaggi su...

Harley-Davidson presenta la sua nuova gamma 2019 : 3 Al San Diego Convention Center, negli Stati Uniti d’America [VIDEO], si è svolto in questi giorni l’Annual Dealer Meeting e in tale occasione sono stati presentati i nuovi modelli di Harley-Davidson che saranno in commercio dal 2019. Vediamo maggiori dettagli. Lla nuova gamma 2019 Iniziamo con la nuova arrivata di casa Softail, la FXDR 114, ispirata alle gare drag racing, è un power cruiser con motore Milwaukee-Eight da 114 ...

Harley-Davidson - ecco la FXDR 114 - è la prima per il 2019 : Harley-Davidson annuncia il primo nuovo modello per il 2019. Si tratta della FXDR 114, una power cruiser spinta dal motore V-twin Milwaukee-Eight 114, 1.868 cmc,. Costruita attorno al telaio della ...

Harley-Davidson studia la frenata automatica : Sempre più sofisticati, sempre più infallibili, da tempo assistiamo ad una migrazione consistente, dal mondo auto a quello moto, di sistemi votati alla sicurezza. E se per determinate tecnologie il passaggio è tutto sommato semplice, altre impongono sforzi progettuali ben più gravosi. È il caso, ad ...

Harley-Davidson cambia registro : nel futuro anche moto più piccole e modelli elettrici : Per quanto riguarda la parte commerciale, invece, l'accesso al mondo Harley-Davidson dovrà essere più ampio, andando incontro ai clienti interagendo attraverso un'esperienza di vendita 'multicanale'. ...

Harley-DAVIDSON : il piano di sviluppo fino al 2022 : HARLEY-DAVIDSON ha reso noti i dettagli del suo piano di sviluppo fino al 2022: “More Roads to HARLEY-DAVIDSON”. In un mondo in rapida evoluzione con nuove esigenze dei consumatori, queste azioni supportano con maggiore attenzione e investimenti strategici gli obiettivi 2027 di HARLEY-DAVIDSON per rinvigorire il business negli Stati Uniti e accelerare il ritmo della […] L'articolo HARLEY-DAVIDSON: il piano di sviluppo fino al 2022 sembra ...