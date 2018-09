Apple Watch | come usare “alza per parlare” con Siri

3 - arrivano iPhone XS - iPhone XS Max e Apple Watch Series 4 : Roma, 24 set., askanews, - 3 annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, gli iPhone più avanzati di sempre, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la ...

Wind : arrivano iPhone Xs - iPhone Xs Max e Apple Watch Series 4 GPS : Roma, 24 set., askanews, - Wind annuncia che offrirà iPhone XS, iPhone XS Max, e Apple Watch Series 4, GPS,, ridisegnato con funzionalità all'avanguardia per la comunicazione, il fitness e la salute. ...

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber : Avete da sempre desiderato di allenarvi ascoltando la musica in streaming direttamente dal vostro Apple Watch? Oppure siete stanchi di non poter chiamare e rispondere direttamente dal vostro smartWatch? Con Apple Watch 4 e Vodafone finalmente il sogno diventa realtà. Con il servizio Vodafone OneNumber potrete telefonare, utilizzare Internet e ascoltare la musica in streaming anche quando lo smartWatch non è connesso all’iPhone. Volete ...

Elettrocardiogramma su Apple Watch 4 - quando in Italia? - : quando Apple Watch potrà rilevare l'Elettrocardiogramma in Italia? Apple ha la ferma intenzione di portare la funzione ECG in tutto il mondo. Questo ci è stato comunicato durante la presentazione ...

Apple Watch adesso supporta anche Audible : L’ultimo aggiornamento di Audible ora ti permette di scaricare l’app sul tuo Apple Watch ed ascoltare tutti i tuoi audiolibri senza più portarti dietro il tuo iPhone. Audible ora streaming su Apple Watch Come sappiamo però, il device da polso Apple non permette ancora lo streaming da applicazioni di terze parti. Per far sì che possiate ascoltare quello che volete tramite Audible, dovete prima di tutto sincronizzare i libri scelti tramite il ...

Apple Watch 4 - connessione 4G in Italia con offerta Vodafone : costo e come funziona - Smartwatch già introvabile? : Apple Watch 4, anche in Italia è disponibile la connessione 4G Foto Usa Today Apple Watch 4, connessione 4G in Italia con offerta Vodafone: costo e come funziona - SmartWatch già introvabile? Da ...

Apple Watch - l'elettrocardiogramma per ora solo negli Usa : Roma, 21 set., askanews, - solo gli utenti statunitensi potranno avvalersi da subito della nuova funzionalità che consente di eseguire un elettrocardiogramma con l'ultima versione dell'Apple Watch. Lo ...

Come configurare Apple Watch 4 con Vodafone OneNumber - : Questo significa che quando viaggiamo in Europa, negli Stati Uniti e nel resto del mondo Apple Watch si può usare per telefonare e accedere a Internet solo quando si trova in prossimità di iPhone e ...

Apple Watch 4 - cosa devi sapere sulla versione con la sim in Italia : Finalmente anche in Italia sarà possibile utilizzare un Apple Watch come un telefono senza bisogno dello smartphone accanto. La notizia arriva da Vodafone, che per prima nel nostro paese ha attivato un’offerta dedicata a chiunque voglia sfruttare il modem lte e la tecnologia eSim all’interno di Apple Watch Serie 4 GPS + Cellular. Il servizio è stato battezzato Vodafone OneNumber, si può attivare da domani e sostanzialmente crea, ...