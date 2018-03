Android Auto consente ora di usare lo smartphone mentre è connesso

Google pubblica il programma del Google I/0 2018 - ma non c’è traccia di Android TV e Auto : Google pubblica il programma del Google I/O 2018, secondo cui ci saranno due diversi keynote il primo giorno e numerose sessioni dedicate ad Android Wear, Chrome OS e Google Assistant e alle varie integrazioni. L'articolo Google pubblica il programma del Google I/0 2018, ma non c’è traccia di Android TV e Auto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

YouTube con tante novità per Android Android TV - ed i sottotitoli automatici ai Live : Aggiornamenti anche per i Live streaming . Questi ultimi, in un primo tempo solo quelli realizzati in inglese, saranno dotati di un sistema di sottotitoli automatici che - basato sulla stessa ...

Free Fire – Battlegrounds Trucchi Android | Mira Automatica : Come ottenere la Mira Automatica per uccidere più facilmente i nemici nel gioco Free Fire – Battlegrounds per Android Free Fire – Battlegrounds Trucchi Android Aggiornati Stai cercando i Trucchi per il gioco Free Fire – Battlegrounds Android? Vuoi qualche trucco per semplificarti la vita nel gioco Free Fire – Battlegrounds? Stai giocando a Free […]

Android Auto sbarca sulle Lamborghini : è il momento di acquistarne una : Tramite l'apposita pagina del portale Android si apprende che le Lamborghini Aventador, Huracán, Urus e Centenario hanno o avranno presto Android Auto L'articolo Android Auto sbarca sulle Lamborghini: è il momento di acquistarne una è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android Auto vs Apple CarPlay : differenze e confronto : Le Auto diventano sempre più smart riducendo costantemente le emissioni e guadagnando un vero e proprio sistema operativo! Ormai infatti, è quasi d’obbligo l’utilizzo di un sistema di infotainment governato da un grande display. E proprio come nel mondo degli smartphone, i due sistemi operativi predominanti sono Android Auto ed Apple CarPlay. Questi sistemi non sono altro che tablet che integrano utilissime funzionalità per il ...

Gli smartphone Huawei continuano a non essere compatibili con Android Auto : Nemmeno con il rilascio dei nuovi top di gamma Huawei è riuscita a risolvere i problemi di compatibilità con Android Auto. Il produttore cinese e Google hanno promesso un fix da più di un anno, ma al momento non è cambiato assolutamente nulla. L'articolo Gli smartphone Huawei continuano a non essere compatibili con Android Auto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android Auto si aggiorna e si prepara a supportare la connessione WiFi : Pare che finalmente il team di Google si stia preparando per introdurre il tanto desiderato supporto WiFi per Android Auto. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Android Auto si aggiorna e si prepara a supportare la connessione WiFi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Proiettore professionale DLP di qualità 1080p Home Theater con TV box Android in offerta insieme con un DVR per auto - : ... si possono installare anche Netflix, YouTube e altri servizi di streaming online, . Utilizzando il collegamento WiFi 802.11 a/b/g/n/ac o Bluetooth 4.1 è possibile trasferire i dati da e verso altri ...

App Android Auto : l’elenco completo : Android Auto è uno dei servizi sviluppati da Google che permette un’integrazione completa con il sistema operativo del robottino verde quando siamo alla guida, dove utilizzare lo smartphone risulterebbe pericoloso e fonte di distrazione. Nella realtà quotidiana, come si presenta e come utilizzare Android Auto? Innanzitutto, abbiamo bisogno di Auto o stereo che supportino questo servizio. Al momento, ci sono circa 400 modelli di Auto che ...

Android Auto in continua espansione : facciamo il punto delle adozioni recenti e future : facciamo un breve riepilogo delle recenti e future adozioni di Android Auto con l'aiuto della sezione dedicata sul portale di Android L'articolo Android Auto in continua espansione: facciamo il punto delle adozioni recenti e future è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Widgets for Android Auto è un’app gratuita che vi permette di aggiungere qualsiasi widget : widget for Android Auto è un'app completamente gratuita sviluppata dal Junior Member di XDA ns130291, può essere installata all'interno di Android Auto, la piattaforma per Auto connesse di Google. Essa permette di impostare la visualizzazione di un singolo widget a scelta dell'utente, sia esso per il meteo, il traffico, per gli appuntamenti imminenti presenti sul calendario o anche un player musicale. L'articolo widgets for Android Auto è ...

Ricompensa record da Google per un bug del primo Pixel - fix in arrivo per Android Auto : I problemi all'avvio di Android Auto saranno risolti con il rilascio delle patch di sicurezza di febbraio. Lo conferma Google affermando che le tempistiche per la ricezione delle patch potrebbe essere diversa per i vari utenti. Nel frattempo il colosso di Mountain View paga una cifra record per un bug legato alla prima generazione di Google Pixel. L'articolo Ricompensa record da Google per un bug del primo Pixel, fix in arrivo per Android Auto ...

Google corregge i problemi al WiFi causati da Chromecast e lavora per sistemare Android Auto : Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento per i Google Play Services che risolve i problemi causati ad alcuni router WiFi dai dispositivi Chromecast, e che può essere scaricato dal Play Store. Nel frattempo la compagnia sta lavorando alla soluzione per un problema di Android Auto, che in alcuni casi ha un'interfaccia "pixellosa". L'articolo Google corregge i problemi al WiFi causati da Chromecast e lavora per sistemare Android Auto è stato ...

Android Auto si aggiorna sfoggiando una nuova veste grafica tondeggiante : È disponibile un nuovo aggiornamento per Android Auto. Nessuna grossa novità oltre alle novità grafiche. L'interfaccia ora vanta icone più tondeggianti che interessano tanto la schermata principale, quanto le singole finestre. L'articolo Android Auto si aggiorna sfoggiando una nuova veste grafica tondeggiante è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.