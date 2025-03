Metropolitanmagazine.it - The Atlantic pubblica tutti i messaggi della chat di Signal

Il capo del Pentagono aveva usato in, unadi gruppo, battezzata Houthi PC small group, per comunicare con altre figure di spicco dell’amministrazione Trump sull’imminente attacco aereo contro gli Houthi lo scorso 15 marzo, includendovi tuttavia il caporedattorerivista The, Jeffrey Goldberg.Del gruppofacevano parte oltre a Hegseth: il vicepresidente J.D. Vance; il direttoreCia John Ratcliffe; un utente “MAR” rivelatosi essere il segretario di Stato, Marco Rubio; “TG”, ossia la direttrice dell’intelligence, Tulsi Gabbard; il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Mike Waltz; il segretario al Tesoro, Scott Bessent, indicato come “Scott B”; l’inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff; la capa di gabinettoCasa Bianca, Susie Wiles e il suo vice, Stephen Miller.