Velvetgossip.it - Giovanna Botteri in studio a Splendida Cornice: la carriera della giornalista Rai in onda giovedì 20 marzo

sarà presente questa sera,202025, nel programmatrasmesso su Rai 3. La, originaria di Trieste e nata il 14 giugno 1957, è una figura di spicco nel panorama del giornalismo italiano. Figlia di una madre montenegrina e di Guido, un noto corrispondente Rai e direttoresede Rai del Friuli Venezia-Giulia, ha ereditato dal padre la passione per il giornalismo. Dopo aver conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Trieste e un dottorato in Storia del cinema alla Sorbonne di Parigi, ha intrapreso la suanel 1983, collaborando con i quotidiani Il Piccolo e L’Alto Adige. Successivamente, si unisce a Rai Trieste, dove inizia a lavorare in radio, per poi passare alla televisione. La suadecolla nel 1986 con uno speciale realizzato insieme a Margherita Hack per Rai 3, che la porta a collaborare con Michele Santoro nel programma Samarcanda, operando nella redazione esteri del TG3.