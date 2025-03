Lanazione.it - Gli studenti dell’I.C. Vasari di Arezzo sul palcoscenico del teatro Pietro Aretino

, 16 marzo 2025 – Nuovo appuntamento per le studentesse e glidella scuola secondaria di primo grado.C.disuldeldi via Bicchieraia. Martedì 18 marzo alle 17:30 andrà infatti in scena “SAPIENS - cos’è l’uomo?”. In questo spettacolo, scritto e diretto dalla professoressa Serena Falchi, i partecipanti al laboratorio die scrittura creativa proveranno a rispondere a questo importante quesito scomodando anche celebri personaggi. Ingresso gratuito.