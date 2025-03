Lanazione.it - Caos in Camollia e a Porta Romana. Stangata del questore per 6 uomini

Leggi su Lanazione.it

Giro di vite deldopo i fatti diche, insieme alle tensioni in piazza Gramsci, hanno provocato la levata di scudi di commercianti e residenti. E posto il problema della sicurezza nel centro storico. Sei persone, tutti, di età compresa fra i 18 e i 34 anni, già segnalati alla procura della repubblica da parte della polizia, sono stati ’colpiti’ dalle misure di prevenzione annunciate qualche giorno fa dalUgo Angeloni. Tradotto: per tre è scattato il ’dacur’, il divieto di accesso alle aree urbane, uno dei quali addirittura per l’intera provincia di Siena. Per altrettanti è stato emesso invece il divieto di ritorno nel Comune di Siena per tre anni. Così è stato deciso dopo il vaglio da parte della divisione anticrimine che ha acceso i riflettori sulla posizione delle persone coinvolte in due gravi fatti avvenuti la scorsa settimana appunto nel centro storico.