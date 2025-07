Sole e temperature piacevoli in Bergamasca In serata possibili piogge sulle Orobie

Previsioni incoraggianti per la bergamasca, con sole e temperature piacevoli che illuminano le serate. Tuttavia, attenzione: sulle Orobie si potrebbero verificare piogge, portando un tocco di freschezza alle alture. Tommaso Grieco del Centro meteo lombardo ci guida tra i dettagli di questa evoluzione, svelando cosa aspettarci nelle prossime ore e nei giorni a venire. Scopriamo insieme come si presenterà il tempo, tra momenti di relax e possibili imprevisti atmosferici.

Tommaso Grieco del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi sinottica Una nuova rimonta dell’anticiclone dalla Penisola Iberica apre un nuovo periodo di tempo stabile e soleggiato, con valori in ripresa ma senza gli eccessi delle scorse settimane. Tra sabato e Domenica infiltrazioni d’aria più fresca potrebbero ripristinare condizioni di spiccata instabilità , con possibile ritorno di temporali. Ecco come sarà il meteo a Bergamo. Venerdì 11 luglio 2025 Tempo previsto: cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, probabile aumento della possibilità di brevi rovesci e temporali pomeridiani sui rilievi centro-orientali di Alpi e Prealpi; altrove fenomeni ancora isolati o del tutto assenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sole e temperature piacevoli in Bergamasca. In serata possibili piogge sulle Orobie

