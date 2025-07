Minelab ritira dal mercato tre metal detector nel 2025 | fine di un’era o semplice evoluzione?

un punto di riferimento nel mondo del metal detecting, sempre pronto a innovare e a spingere oltre i limiti della tecnologia. Con questa mossa, si apre una nuova era di opportunità e sfide per gli appassionati, che attendono con curiosità i prossimi sviluppi. La domanda è: cosa ci riserverà il futuro?

Nel 2025 Minelab, storico produttore australiano di metal detector, ha annunciato il ritiro dalla produzione di tre dei suoi dispositivi. Colpite dalla decisione le serie Equinox e GPX, due nomi ben noti tra gli appassionati di metal detecting. Ufficialmente si parla di un "aggiornamento tecnologico della linea", ma la realtà sembra meno nobile: questi modelli non si vendevano più. Eppure, nonostante questa battuta d'arresto, Minelab resta – incredibilmente – il leader di mercato. Non tanto per meriti propri, quanto piuttosto per la debolezza della concorrenza. Garrett sembra ormai priva di direzione, Nokta ha perso slancio, XP non incanta più e Quest ha abbandonato ogni tentativo di sembrare un'azienda americana.