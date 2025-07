la sagra di quartirolo celebra i 50 anni

La Sagra di Quartirolo celebra con orgoglio il suo 50º anniversario, un traguardo che rinnova l'impegno di condivisione e tradizione. Con il tema ‘Insieme sui passi della speranza’, questa edizione promette momenti memorabili dal 18 luglio al 5 agosto, tra eventi, cultura e gioia comunitaria. Come ha sottolineato don Antonio Dotti, “Un giubileo nel giubileo”, segnando un capitolo speciale nella storia di Quartirolo. La festa si prepara a scrivere nuove pagine di entusiasmo e solidarietà.

‘Insieme sui passi della speranza’ è il motto scelto per la 50ª edizione della Sagra di Quartirolo di Carpi, che si svolgerà dal 18 luglio al 5 agosto. "‘Un giubileo nel giubileo’", come ha affermato don Antonio Dotti, parroco di Quartirolo, nell’illustrare il programma, ieri mattina insieme a Filippo Bastia, coordinatore del Comitato Sagra. È intervenuto anche Enrico Bonzanini, direttore generale dell’ AC Carpi, che presenterà ufficialmente la squadra il 25 luglio, alle 21, proprio alla Sagra di Quartirolo. "La Sagra è nata nel 1975 dall’intuizione dell’allora parroco don Nellusco Carretti, far crescere la parrocchia nella fraternità – ha affermato don Dotti – Un momento di aggregazione è cresciuto nel tempo, attraversando le diverse epoche, sempre con la voglia di stare insieme". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it