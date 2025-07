CdS – Torno a casa ma il mio cuore è giallorosso

Leandro Paredes, il cuore giallorosso che torna a casa, saluta con emozione la Roma e riparte verso nuove avventure. Dopo aver lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi, il centrocampista argentino si prepara a scrivere un nuovo capitolo al Boca Juniors, portando con sé l’amore e l’affetto di una famiglia che non dimentica mai le proprie radici. La sua storia rimarrà sempre intrecciata con quella della Roma, perché alcune passioni non muoiono mai.

2025-07-10 22:54:00 Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: Leandro Paredes saluta la Roma e lo fa con un emozionante messaggio sui propri canali social ufficiali. Il centrocampista argentino, tornato a vestire la maglia del Boca Juniors, non ha certo dimenticato l’affetto del popolo giallorosso, che lo ha accolto quando era ancora un bambino e ora lo lascia andare all’età di 31 anni. “La Roma è stata la mia prima e ultima squadra in Europa”, parola di Paredes. Tra i commenti, sotto al post, anche quello della moglie Camila Galante, che ha ringraziato la capitale con un semplice ma significativo “ per sempre Roma “. 🔗 Leggi su Justcalcio.com