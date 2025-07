Ho 49 anni due figli ormai maggiorenni un matrimonio infelice Poi ho conosciuto per lavoro un uomo ci siamo piaciuti subito i nostri rispettivi coniugi e figli sapevano di noi ma non accettavano di lasciarci liberi Poi l' imprevisto… Risponde Elena Di Cioccio

A 49 anni, tra figli ormai maggiorenni e un matrimonio infelice, la vita ci riserva sorprese inaspettate. Quando l’amore bussa alla porta, può portare con sé emozioni intense e dilemmi complicati, specialmente quando le circostanze sembrano ostacolare la felicità . Questa settimana, Elena Di Cioccio esplora il delicato tema degli amanti e delle fatalità , offrendo risposte che toccheranno il cuore di chi si trova a dover fare scelte difficili. Perché, a volte, il destino ci sorprende proprio quando meno ce lo aspettiamo.

Questa settimana parliamo di amanti e di fatalità . Elena Di Cioccio risponde alle vostre lettere (anonime): ecco la nuova puntata della rubrica Segreti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Ho 49 anni, due figli ormai maggiorenni, un matrimonio infelice. Poi ho conosciuto per lavoro un uomo, ci siamo piaciuti subito, i nostri rispettivi coniugi e figli sapevano di noi, ma non accettavano di lasciarci liberi. Poi l'imprevisto…». Risponde Elena Di Cioccio

