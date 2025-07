Suoni Mobili fra sacro e jazz Star Wars e danze bulgare

Immergetevi in un viaggio sonoro unico, dove il sacro incontra il jazz, le atmosfere di Star Wars si fondono con danze bulgare vibranti. Suonando su uno degli organi più imponenti d’Europa, questa esperienza celebra l’arte in tutte le sue sfumature, guidata da una voce italo-algerina capace di attraversare mondi musicali diversi, creando un ponte tra tradizione e innovazione. Un’occasione irripetibile per scoprire la magia dei suoni mobili che trasformeranno il vostro modo di ascoltare la musica.

Le musiche del kolossal "Guerre Stellari" suonate su uno degli organi più maestosi d'Europa. Un tributo in chiave jazz all'idea di divino, guidati da un'impressionante voce italo-algerina che si muoverà tra Monteverdi e Philip Glass. E poi l'intenso incontro tra uno dei maggiori trombettisti jazz italiani e un collettivo giovane ma già affermato, oltre a un workshop dedicato dalle danze bulgare e dell'Est Europa insieme a uno dei maggiori suonatori di gadulka, il violino verticale tipico della cultura bulgara. Mondi sonori diversi e distanti, tenuti assieme dalla curiosità, dalla passione e dal gusto della contaminazione.

