Linate sciopero e polemiche | rinforzi da Roma per non chiudere

A Linate, tra scioperi nazionali e proteste locali, il settore dell’aviazione vive momenti di forte tensione. La partecipazione massiccia dei lavoratori Swissport sottolinea l’urgenza di un confronto serio e costruttivo. I rinforzi arrivati da Roma potrebbero essere la chiave per evitare la chiusura e trovare una soluzione condivisa. È solo così che si può sperare di superare questa crisi e garantire un futuro stabile alle operazioni aeroportuali.

Oltre alla sciopero nazionale del settore dell'aviazione, all' aeroporto di Linate è andato in scena lo sciopero locale dei lavoratori della società di handling Swissport. "La grande partecipazione dei lavoratori – spiega il sindacato Uiltrasporti – è la dimostrazione che le nostre rivendicazioni sono giuste. Non capiamo l'atteggiamento di chiusura da parte di Swissport, che nega il confronto sulle istanze dei lavoratori volte a un miglioramento delle condizioni di lavoro e un maggiore bilanciamento tra vita e lavoro. Siamo disposti sin da subito ad aprire un confronto con l'azienda, ma se Swissport continuerà a rendersi indisponibile – conclude – saremo costretti a una nuova azione di sciopero di 24 ore già nel mese di luglio".

