Rebus Passante le opere collaterali I residenti degli Stradelli Guelfi | | La ciclopedonale va realizzata

Da oltre 15 anni, i residenti di Stradelli Guelfi nel quartiere San Donato-San Vitale attendono con speranza e trepidazione l’opera tanto desiderata: una ciclopedonale che possa migliorare la qualità della vita e la sicurezza del quartiere. Con il grande incontro tecnico sul Passante imminente, il futuro delle opere collaterali e green rimane incerto, alimentando un’onda di attesa e speranza tra gli abitanti. La domanda è sempre la stessa: questa volta, sarà la volta buona?

A Roma c’è grande trepidazione in vista dell’imminente incontro tecnico sul Passante che verrà. In attesa di capire come sarà l’opera, ridimensionato il Passante di Mezzo, il grande punto interrogativo è quali opere complementari (e green) resisteranno. Una domanda che si stanno facendo i residenti degli Stradelli Guelfi nel quartiere San Donato-San Vitale, appesi alle sorti del Passante. "Sono più di 15 anni che chiedimo un’opera semplice: una ciclopedonale protetta dal numero 10 al 24 di via Stradelli Guelfi che si ricongiunga alla ciclabile che arriva al Centronova. Un piccolo intervento, che riguarda 400-600 metri di strada, che ci eviterebbe di rischiare la vita quando ci incamminiamo per prendere il bus in via Martelli", spiega Anna Rosa Tattini Benni, referente dei cittadini della zona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rebus Passante, le opere collaterali. I residenti degli Stradelli Guelfi:: "La ciclopedonale va realizzata"

In questa notizia si parla di: passante - stradelli - guelfi - opere

Rebus Passante, le opere collaterali. I residenti degli Stradelli Guelfi:: La ciclopedonale va realizzata; Passante di Bologna, cosa c’è da sapere: cos’è, tempi e lavori; Passante Bologna addio, in fumo opere per 150 milioni.

Rebus Passante, le opere collaterali. I residenti degli Stradelli Guelfi:: "La ciclopedonale va realizzata" - Grande attesa per il summit tecnico a Roma, cittadini appesi alle prossime decisioni sull’infrastruttura "In quel tratto rischiamo la vita. ilrestodelcarlino.it scrive

Passante Bologna addio, in fumo opere per 150 milioni - Il Resto del ... - Tassinari è uno di quelli che abita di fronte alla tangenziale in via Stradelli Guelfi, alla Croce del Biacco. Secondo ilrestodelcarlino.it