Salomon apre un nuovo store a Milano in Piazza Gae Aulenti | innovazione sport e tecnologia al centro dell’esperienza retail

Salomon, il marchio francese leader mondiale negli sport outdoor e trail running, apre un nuovo flagship store nel cuore pulsante di Milano, in Piazza Gae Aulenti. Un’esperienza all’avanguardia dedicata a innovazione, tecnologia e passione per la natura, che trasforma lo shopping in un vero e proprio viaggio tra avventure e scoperta. Con questa apertura, Salomon conferma il suo impegno nel portare l’eccellenza sportiva ancora più vicino agli appassionati milanesi e non solo.

