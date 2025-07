Ravello Festival 2025 | grande weekend di musica arte e cultura a Villa Rufolo con Harding Yuja Wang United Voices e Anselm Kiefer

Preparati a vivere un weekend indimenticabile di musica, arte e cultura nel cuore di Ravello. Dal 11 al 13 luglio, Villa Rufolo si trasformerà in un palcoscenico eccezionale con tre concerti di livello internazionale e una mostra d’arte contemporanea, offrendo un’esperienza unica tra panorami mozzafiato e performance straordinarie. La seconda settimana del Ravello Festival 2025 promette emozioni irripetibili…

Tre imperdibili concerti di caratura internazionale e una mostra d’arte contemporanea rendono unica la seconda settimana del Ravello Festival 2025, in programma dall’11 al 13 luglio a Villa Rufolo. Il suggestivo Belvedere sul mare ospiterà esibizioni esclusive di United Voices Chicago (11 luglio), Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding (12 luglio) e Mahler Chamber Orchestra con la straordinaria Yuja Wang (13 luglio). Il tutto impreziosito dall’inaugurazione della mostra “Le Donne dell’Antichità” di Anselm Kiefer, visitabile fino al 2 settembre. Il Ravello Festival, tra i principali eventi musicali dell’estate in Costiera Amalfitana, si conferma anche nel 2025 come un punto di riferimento per gli amanti della musica sinfonica, del jazz internazionale e dell’ arte contemporanea. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com