Il mistero avvolge ancora la tragica scomparsa di Anastasia Trofimova e della sua figlia, trovate brutalmente uccise nel parco romano. Dopo un lungo inseguimento, Francis Kaufmann, estradato dalla Grecia, torna in Italia per affrontare le accuse. Venerdì 11 luglio sarà il giorno del suo rientro, con l’interrogatorio di garanzia previsto entro cinque giorni. La verità sta emergendo, ma i dettagli restano ancora avvolti nel segreto.

Arriverà domani in Italia Francis Kaufmann, l'americano accusato del duplice omicidio della compagna e della figlia di un anno, a Villa Pamphili a Roma. Dalla Grecia a Ciampino con un volo dedicato, sarà subito trasferito nel carcere di Regina Coeli

I genitori di Anastasia a 'Chi l'ha visto?': Kaufman? Non avevamo capito che fosse un mostro; Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge la cella nel carcere; Duplice omicidio di Villa Pamphili, venerdì il rientro in Italia di Francis Kaufmann. Poi, l'interrogatorio di garanzia.

Villa Pamphili, Francis Kaufmann estradato dalla Grecia: la ricostruzione del delitto di Anastasia Trofimova e della figlia - Venerdì 11 luglio il rientro in Italia l'uomo accusato del duplice omicidio avvenuto nel parco romano. Secondo vanityfair.it

Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge cella in Grecia, a Roma andrà in psichiatria - Leggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio villa Pamphili, Kaufmann distrugge cella in Grecia, a Roma andrà in psichiatria ... Si legge su tg24.sky.it