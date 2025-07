Ecco le tendenze shoes perfette per quando fa caldo ma si vogliono nascondere le imperfezioni delle estremità

alzano, molte tendono a cercare soluzioni che coniughino stile e discrezione. Ecco allora le tendenze shoes perfette per nascondere le imperfezioni delle estremità senza rinunciare alla comodità e all’eleganza. Dal sandalo thong alle ciabattine infradito, scopri come scegliere le calzature ideali per sentirti sempre sicura e alla moda anche sotto il sole estivo.

Belli i sandali thong e le ciabattine infradito quando fa caldo, ma c’è anche chi non ama molto mettere in mostra le estremità ed è sempre alla ricerca di scarpe estive per nascondere i piedi. E questo è dovuto al fatto di non voler mettere in risaldo difetti come l’alluce valgo o unghie imperfette, così come silhouette poco armoniose. Se durante l’inverno con le scarpe chiuse il problema non si pine, quando arriva l’estate e le temperature si alzano, tutto questo può diventare un fastidioso problema. Perché se è vero che non si vogliono svelare i piedi, è vero anche che non si può neanche morire di caldo. 🔗 Leggi su Amica.it