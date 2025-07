La medaglia d’oro di Microsoft A Restelli il Power Woman Award

La medaglia d’oro di Microsoft a Restelli, il Power Woman Award 2025, celebra una leadership femminile straordinaria nel settore tech. Silvia Restelli, unica rappresentante italiana sul podio, si distingue per il suo eccezionale contributo alla trasformazione digitale, all’inclusione e all’innovazione. Un traguardo che evidenzia il valore di una visione lungimirante e di un impegno costante verso un futuro più equo e tecnologicamente avanzato, inspirando nuove generazioni di donne leader.

Silvia Restelli vince il Power Woman Award 2025, Microsoft premia la leadership femminile nel settore tecnologico, sul podio, unica in Italia, la manager di V-Valley, società del Gruppo Esprinet, il distributore brianzolo di tecnologia con fatturato da 4,1 miliardi. Il riconoscimento "per il suo eccezionale contributo alla trasformazione digitale, all’inclusione e al sostegno di modelli di guida innovativi. Un traguardo che evidenzia il valore di una direzione inclusiva e orientata al risultato, che ha segnato in modo significativo la sua carriera e il futuro del settore". Il Power Woman Award è una “medaglia” nata nelle stanze del colosso americano dell’informatica in collaborazione con la Insead Business School, insignisce le donne che hanno avuto un impatto strategico all’interno dell’ecosistema dei partner Microsoft. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La medaglia d’oro di Microsoft. A Restelli il “Power Woman Award”

