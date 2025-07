Un bando per sostenere l’imprenditoria giovanile

Se sei un giovane imprenditore alla ricerca di opportunità, questa è la tua occasione! Masi Torello si distingue ancora una volta per il suo impegno a favore dell’imprenditoria giovanile, offrendo un supporto concreto attraverso il bando 2025 della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna. Con risorse incrementate grazie al Comune, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso lo sviluppo di nuove idee e progetti. Non perdere questa chance: la tua impresa può fare il salto di qualità!

Sostegno all’imprenditoria giovanile, Masi Torello in prima linea. Il gruppo consiliare "Masi al Centro" informa che è aperta, fino al 16 gennaio 2026, la possibilità di presentare domanda al bando per il sostegno all’occupazione giovanile – edizione 2025 – promosso dalla Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna. La particolarità di questa edizione risiede nella dotazione incrementale di risorse stanziata dal Comune di Masi Torello. E’ rivolto alle imprese giovanili under 35. Il 27 luglio 2024, l’amministrazione guidata dal sindaco Samuele Neri (nella foto) ha presentato il documento unico di programmazione semplificato per il triennio 2025-2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it