Trump | Dal primo agosto dazi del 35% al Canada Oggi la lettera anche all' Ue

Nelle sue lettere, Trump sottolinea che qualsiasi ritorsione sarà punita con un'ulteriore sovrattassa della stessa entità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump: «Dal primo agosto dazi del 35% al Canada». Oggi la lettera anche all'Ue

Trump annuncia: «Per il Canada dal primo agosto dazi al 35%». Oggi anche la lettera all'Unione Europea

TRUMP, DAZI: "DAL 1°AGOSTO NESSUNA PROROGA" "Il pagamento delle tariffe inizierà il primo agosto 2025. Questa data non ha subito modifiche e non ne subirà. In altre parole, tutti i pagamenti saranno dovuti a partire dal 1° agosto 2025. Non saranno co

