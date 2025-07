Cosa c’è in sala questo weekend? Superman Di là dal fiume e tra gli alberi e Shayda – In fuga dall’Iran

Questo weekend al cinema si celebra il ritorno di Superman, il supereroe più amato di sempre, in un’avventura moderna firmata James Gunn con David Corenswet. Ma non è tutto: tra emozionanti drammi e storie vere come "Di là dal fiume e tra gli alberi" e "Shayda - In fuga dall’Iran", c’è davvero qualcosa per tutti. Preparatevi a vivere emozioni intense e a scoprire nuovi mondi, perché al cinema l’attesa è finalmente finita!

«È un uccello? È un aereo?.». Il supereroe per eccellenza dei fumetti torna a solcare i cieli del grande schermo. Per noi il film da non perdere al cinema questo fine settimana è il pop cinecomic Superman di James Gunn con David Corenswet. Un’opera iper contemporanea, godibile e divertente. Sono in sala anche Di là dal fiume e tra gli alberi con Liev Schreiber e Matilda De Angelis, tratto da Hemingway, e Shayda – In fuga dall’Iran, dramma di denuncia prodotto da Cate Blanchett e sponsorizzato da Amnesty International. Buone visioni! #Superman #CosaVedereNelWeekend #SoloAlCinema #SoloInSala Rachel Brosnahan e David Corenswet in una scena di “Superman” (foto Warner Bros. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Cosa c’è in sala questo weekend? “Superman”, “Di là dal fiume e tra gli alberi” e “Shayda – In fuga dall’Iran”

