AI i crawler sono sempre più difficili da fermare

I crawler di intelligenza artificiale rappresentano una sfida sempre più complessa per le aziende, che si affidano a contenuti web per alimentare i loro modelli generativi. La lotta per bloccarli si intensifica, con nuove strategie e strumenti all’orizzonte. Scopri come questa battaglia si evolve e quale potrebbe essere l’ultima “arma” nel contrasto a questa invasione digitale.

Le aziende che sviluppano modelli di AI generativa sono affamati di contenuti e li recuperano dal web usando software automatici, intasando i server. Ecco come sta andando la battaglia per bloccarli e l’ultima “arma” escogitata da chi li contrasta. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - AI, i crawler sono sempre più difficili da fermare

